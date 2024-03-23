Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Gazze'yi susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ni "kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açtığını" belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya yer verildi.
Abbas, "Bu yıl Dünya Su Günü'nde, Gazze'deki Filistin halkı, dünyanın daha önce görmediği bir şekilde, işgalin en iğrenç biçimde insanlık dışı suçlarına maruz kalıyor." ifadelerini kullanarak İsrail'in çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce sivili öldürdüğünü hatırlattı.
Gazze'deki Filistin halkının İsrail'in bombardımanı altında su bulmak için saatlerce kuyruğa girdiğine dikkati çeken Abbas, "Kanalizasyon sistemini bozan ve atık suyu taşıran İsrail, Gazze'yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor." ifadesini kullandı.
Abbas, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki su ve arıtma sistemlerini kasten tahrip ettiğini, Gazze'de yaşayan insanların Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği su sınırının yüzde 2,5'ine ve hayatta kalma seviyesinin yüzde 20'sine erişebildiğini kaydetti.
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