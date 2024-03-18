Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Refah kentini istilasını önlemeyi öncelikli olarak belirtti

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RAMALLAH, 18 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentini istila etmesini önlemenin acil bir öncelik olduğunu söyledi.

Filistin Haber Ajansı'nın (WAFA) bildirdiğine göre Pazar günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya gelen Abbas, "Bizim açımızdan acil ve öncelikli olan mesele, İsrail güçlerinin yerinden edilmiş 1,5 milyonu aşkın Filistinliyi barındıran Refah kentini istila etmesini önlemektir. Zira böyle bir durum, insani felakete yol açar" dedi.

İnsani yardım, erzak ve sağlık yardımlarının Gazze Şeridi'ne girişinin hızlandırılmasının önemine de vurgu yapan Abbas, erzak yardımının ulaştırılması ve yeniden inşanın başlayabilmesi için Gazze'ye giden tüm sınır kapılarını açması yönünde İsrail'e baskı yapmak üzere uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Abbas'ın açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cuma günü İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Refah'a operasyon başlatması planını onaylamasının ardından geldi.