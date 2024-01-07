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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarını görüşmek üzere Kahire'ye gitti - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarını görüşmek üzere Kahire'ye gitti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ve ateşkesi görüşmek üzere Mısır'a gitti. Abbas-Sisi görüşmesinde, İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının durdurulması, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durdurulması için çabalar ele alınacak.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarını görüşmek üzere Kahire\'ye gitti
07.01.2024 - 23:35,
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gittiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu ifade edildi.

Abbas-Sisi görüşmesinde, "İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların" ele alınması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.

Abbas ile Sisi görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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