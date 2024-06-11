Filistin Devlet Başkanı Abbas, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı. Abbas, Golob'u kabul ederek Filistin devletini tanıma konusundaki cesur ilkesel tavrından dolayı teşekkürlerini iletti. Golob ise Filistin halkının meşru haklarını desteklediğini vurgulayarak, İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. Slovenya, İspanya, Norveç ve İrlanda gibi ülkeler Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

11.06.2024 15:25
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısındaki Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı çerçevesinde Slovenya Başbakanı Golob'u kabul etti.

Abbas, Filistin devletini tanıma konusunda Slovenya'nın ortaya koyduğu cesur ilkesel tavrından dolayı teşekkürlerini sunarak, "Filistin devletini tanıma kararı, sistematik olarak yok edilen iki devletli çözümün korunmasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda herkes için güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasına da katkıda bulunacaktır." dedi.

Filistin sahasındaki son gelişmeler konusunda Golob'u bilgilendiren Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için uluslararası taraflarca ortaya konan çabaları aktardı.

Öte yandan Slovenya Başbakanı Golob da, ülkesinin Filistin halkının meşru haklarını desteklediğini vurgulayarak, Filistin halkının kendi kaderini tayin ve toprakları üzerinde bağımsız devletini kurma hakkı olduğunu vurguladı.

Golob, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve buradaki Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliğine dikkati çekerek, İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Slovenya'nın Filistin'i tanıma süreci

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin devletinin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı Meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü - Son Dakika

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