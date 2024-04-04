Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'in saldırılarını görüştü

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ve Tebbun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in bu soykırım saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Abbas, Filistinlilerin göçe zorlanmasının önüne geçilmesi ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yürüttüğü tehlikeli askeri saldırılarının engellenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da ülkesinin Filistin halkı ve davasını destekleyen siyasetini sürdüreceğini söyledi.

İsrail'in saldırganlığını durdurmak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getiren Tebbun, bunun için tüm uluslararası ve bölgesel taraflarla temasta olduklarını ifade etti.