Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'in saldırılarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'in saldırılarını görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını ele aldı. Abbas, İsrail'in soykırım saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Tebbun ise Filistin halkını ve davasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

04.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ve Tebbun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in bu soykırım saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Abbas, Filistinlilerin göçe zorlanmasının önüne geçilmesi ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yürüttüğü tehlikeli askeri saldırılarının engellenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da ülkesinin Filistin halkı ve davasını destekleyen siyasetini sürdüreceğini söyledi.

İsrail'in saldırganlığını durdurmak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getiren Tebbun, bunun için tüm uluslararası ve bölgesel taraflarla temasta olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, Cezayir, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'in saldırılarını görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocasinan'da 24 çift 04.04.2024 tarihinde evlendi
    14:07 Kocasinan'da 24 çift 04.04.2024 tarihinde evlendi

    Kocasinan Belediyesi'nin Nikah Salonu'nda 24 çift, 04.04.2024 tarihinde evliliklerini gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, çiftlere mutlu bir ömür diledi.

  • Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti
    14:04 Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti

    Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.

  • Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıkılaştırıyor
    14:04 Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıkılaştırıyor

    Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Iğdırlı çiftçiler hayvanlarını meralara çıkartıyor
    14:04 Iğdırlı çiftçiler hayvanlarını meralara çıkartıyor

    Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.

  • İstanbul'da yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu Giresun'da toprağa verildi
    14:04 İstanbul'da yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu Giresun'da toprağa verildi

    İstanbul'da gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu, Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Giresun Valisi, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve yakınları katıldı. Baba ve oğlu aynı köydeki aile kabristanlığında yan yana defnedildi.

  • Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
    14:03 Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

    Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 127 personel katıldı. Turnuva, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin kolluk görevinin yanı sıra spor alanında da aktif olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

  • Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı
    14:03 Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı

    Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreni yapıldı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor
    14:02 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.

  • Antalya'da Özel Tarihte Evlenmek İsteyenler Nikah Salonlarına Akın Etti
    14:02 Antalya'da Özel Tarihte Evlenmek İsteyenler Nikah Salonlarına Akın Etti

    Antalya'da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyen 18 çift, 04.04.2024 tarihinde Muratpaşa Belediyesi'nde bulunan nikah salonlarında dünyaevine girdi. Gelin ve damat masası hiç boş kalmadı.

  • Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı
    14:01 Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı

    Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıtarak, hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve yaşanabilecek durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.


13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
13:15 Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı davasında tutukluluk kararı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı davasında tutukluluk kararı
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
12:04 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik etmediğini açıkladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik etmediğini açıkladı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:08:30. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'in saldırılarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement