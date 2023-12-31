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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası barış konferansı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası barış konferansı çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının soykırım savaşına maruz kaldığını belirterek, uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini istedi. Abbas, İsrail'in saldırganlığının halkı daha güçlü ve dirençli hale getireceğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardım girişinin hızlandırılması talebinde bulundu. Abbas, Filistin'in topraklarında kalacağını ve Filistin halkının göç etmeyeceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası barış konferansı çağrısı yaptı
31.12.2023 - 20:01,  Güncelleme: 20:02
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının bir kapsamlı soykırım savaşına maruz kaldığını belirterek, bağımsız Filistin Devletinin kurulmasının önünü açacak bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesini istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Fetih Hareketi'nin kuruluşunun 59. yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Abbas, "Direniş gösteren Filistin halkımız, bugün, Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da ve Kudüs'te milli davamızın insani davamıza dönüştürülmesini amaçlayan, 1948'deki Nekbe'nin tekrarı niteliğinde kapsamlı bir soykırım savaşına maruz kalmaktadır." dedi.

İsrail'e seslenen Abbas, "Saldırganlığınız ve terörünüz arttıkça, halkımız topraklarına ve meşru ulusal haklarına sahip çıkma konusunda daha güçlü, daha azimli ve daha dirençli hale gelecektir." diye konuştu.

"Gazze Şeridi'nden ve Batı Şeria'dan yerinden edilmelere izin vermeyeceğiz"

Abbas, Filistin halkının topraklarında kalacağının altını çizerek, "Filistin halkının tek meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğinde, ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyi asla kabul etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nin bölünmez bir bütün olduğuna vurgu yapan Abbas, İsrail'in Filistin halkına soykırım amaçladığı Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını ve Gazze'ye insani yardım girişinin hızlandırılması talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı, "İşgal (İsrail) ordusunun ve yerleşimcilerin çılgınca savaşına maruz kalan Gazze Şeridi'nden ve Batı Şeria'dan yerinden edilmelere izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail'in Filistin ulusal projesi ile Kudüs ve mukaddesatını ortadan kaldırma, Filistin topraklarını bölme ve çalma planının işe yaramayacağını vurguladı.

Gazze'ye yönelik konuşan Abbas, "Bir karışını dahi bırakmayacağımız Gazze Şeridi, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır. Gazze'ye yönelik sorumluluğumuzdan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Abbas, "Tek çözüm, Filistin halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ile haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin topraklarının tamamındaki İsrail işgaline son verecek uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi yoluyla uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı siyasi çözüme yönelmektir." dedi.

Filistin'de Hamas, 2007'den bu yana Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin oluşturduğu Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı yönetiyor.

ABD yönetimi, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'nin sorumluluğunu Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin üstlenmesini isterken, bu duruma karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'nin güvenlik kontrolünü" ele geçirmek istiyor.

Başta Yasir Arafat olmak üzere 1 Ocak 1965'te birçok Filistinli lider tarafından kurulan Fetih Hareketi, bu tarihi, İsrail işgaline karşı Filistin devriminin başladığı gün olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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