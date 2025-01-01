Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem - Son Dakika
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Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Galata Köprüsü'nde Filistin'deki katliamı protesto etti.

01.01.2025 16:16
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle İstanbul'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylemle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025'in ilk sabahında binlerce vatandaşın, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluştuğuna işaret ederek, "Türkiye olarak masumların yanında, zalimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. İşgalci İsrail'in zulmünün son bulması, özgürlük güneşinin Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Gazze'nin, Filistin'in üzerine doğması için mücadelemize devam edeceğiz. 'Daha adil bir dünya mümkündür.' düsturuyla çocukların ve masum insanların ölmediği, şiddetin olmadığı bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Özgür Filistin. Galata'dan Filistin'e selam olsun." paylaşımını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında, Gazze'nin kurtulacağını, Aksa'nın özgür olacağını belirterek, "Filistin'de zulüm son bulacak, soykırımcılar yargılanacak. Biz de Filistin'in, Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesini tüm dünyaya haykırmaktan bir adım geri durmayacağız." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biliyoruz ki, 'Bir güneş doğuyor…' O güneş dün Ayasofya'da, bugün Emevi Camii'nde nasıl doğduysa, yarın da Mescid-i Aksa'da doğacak. Gazze özgür olacak. Filistin özgür olacak." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni yılın ilk gününde "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşünün sadece bir protesto değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına yapılan bir çağrı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her bir adım, Filistin halkının acılarına ortak olmanın ve onlara destek olmanın bir ifadesi. Galata Köprüsü, bu sabah, tarihin tanıklığında bir kez daha insanlığın sesi oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem - Son Dakika

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