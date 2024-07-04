Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Askeri Mahkemeleri Filistin Varlığına Karşı Mücadele Ediyor

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askeri mahkemelerinin, Filistin varlığına karşı mücadele ettiğini ve kendi kaderini tayin hakkını baltaladığını bildirdi.

Esirler Cemiyetinin Başkanı Abdullah ez-Zegari, yayımladığı yazılı açıklamada, BM Özel Raportörleri Margaret Satterthwaite ve Francesca Albanese'nin İsrail'in Batı Şeria'daki İsrail mahkemelerinin Filistinli tutuklulara işkenceye yasal kılıf sağladığı yönündeki raporundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zegari, İsrail askeri mahkemelerindeki binlerce mahkumun davaları takip edildiğinde bu mahkemelerin Filistin varlığına karşı mücadele ettiğinin ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının baltalandığının açıkça görüldüğünü vurguladı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail askeri mahkemelerinin benzeri görülmemiş şekilde idari tutukluluğun sağlamlaşmasına ve kökleşmesine katkıda bulunduğuna işaret eden Zegari, aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce Filistinliye yönelik düzmece suçlamalarla yargılamaların yapılmasını kınadı.

Zegari, çocuk mahkemelerinde de ağır ihlallerin işlendiğini, tutukluların uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan adil yargılama hakkından tümüyle mahrum bırakıldığını kaydetti.

BM'nin İsrail'in mahkeme sistemini kınayarak askeri mahkemelerin feshedilmesi çağrısını "önemli bir adım" şeklinde niteleyen Zegari, İsrail'in suçlarını örtmek için "yasal kılıf" olarak kullandığı askeri mahkemelerin ve yargı sisteminin planlarının 7 Ekim'den bu yana çok net olarak görüldüğünü aktardı.

BM Özel Raportörleri Margaret Satterthwaite ve Francesca Albanese yayımladığı ortak raporda, işgal altındaki Batı Şeria'daki mahkemelerin "Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve kötü muameleye yasal kılıf sağladığını ve tutukluları savunma hakkını imkansız hale getirdiğini" kaydetmişti.

Raporda, İsrail'e "ilgili askeri yasa ve düzenlemeleri iptal etme, askeri mahkemeleri feshetme ve işgal altındaki Batı Şeria'da adil yargılanma hakkını güvence altına alma" çağrısı yapılmıştı.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.