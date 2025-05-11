Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı "İsrail'in medyaya karşı soykırım uyguladığını" söyledi

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, gazetecilerin son derece tehlikeli ve insanlık dışı koşullarda çalıştığı Filistin topraklarında İsrail'in medyaya karşı bir soykırım uyguladığını söyledi.

Filistin Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir, İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde Galiçya Gazeteciler Meslek Birliği tarafından düzenlenen törende 21. Basın Özgürlüğü Ödülünü aldı.

Ebubekir, ödülünü "Filistinli basın şehitlerine, yaralılara, alıkonulanlara, esirlere, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinli tüm basın mensuplarına" adadığını dile getirdi.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarında olup bitenlerin ve gerçeğin görülmesini istemediğini kaydeden Ebubekir, ancak Gazze'de olup bitenleri aktaran Filistinli gazeteciler bulunduğunu ve bugün burada olmalarını mümkün kılanın da onlar olduğunu vurguladı.

Ebubekir, Filistin'in tasavvur edilemez bir durumda olduğunu; gazetecilerin sadece kurban durumda bulunduğunu dile getirdi.

Dünyadaki tüm gazetecileri, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için sokaklara çıkıp olanlara tepki göstermeye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin müdahalesini talep etmeye çağıran Ebubekir, "Bu vahşeti, dünya genelindeki gazetecilerin birliği sayesinde durdurabiliriz." dedi.

Filistin topraklarındaki durumu "medyanın soykırımı" şeklinde niteleyen Ebubekir, "Filistinli gazeteciler, son derece tehlikeli ve insanlık dışı koşullar altında, en üst düzeyde profesyonellikle çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 214 gazeteci öldürüldü.