Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı "İsrail'in medyaya karşı soykırım uyguladığını" söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı "İsrail'in medyaya karşı soykırım uyguladığını" söyledi

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, gazetecilerin son derece tehlikeli ve insanlık dışı koşullarda çalıştığı Filistin topraklarında İsrail'in medyaya karşı bir soykırım uyguladığını söyledi.

11.05.2025 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, gazetecilerin son derece tehlikeli ve insanlık dışı koşullarda çalıştığı Filistin topraklarında İsrail'in medyaya karşı bir soykırım uyguladığını söyledi.

Filistin Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir, İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde Galiçya Gazeteciler Meslek Birliği tarafından düzenlenen törende 21. Basın Özgürlüğü Ödülünü aldı.

Ebubekir, ödülünü "Filistinli basın şehitlerine, yaralılara, alıkonulanlara, esirlere, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinli tüm basın mensuplarına" adadığını dile getirdi.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarında olup bitenlerin ve gerçeğin görülmesini istemediğini kaydeden Ebubekir, ancak Gazze'de olup bitenleri aktaran Filistinli gazeteciler bulunduğunu ve bugün burada olmalarını mümkün kılanın da onlar olduğunu vurguladı.

Ebubekir, Filistin'in tasavvur edilemez bir durumda olduğunu; gazetecilerin sadece kurban durumda bulunduğunu dile getirdi.

Dünyadaki tüm gazetecileri, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için sokaklara çıkıp olanlara tepki göstermeye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin müdahalesini talep etmeye çağıran Ebubekir, "Bu vahşeti, dünya genelindeki gazetecilerin birliği sayesinde durdurabiliriz." dedi.

Filistin topraklarındaki durumu "medyanın soykırımı" şeklinde niteleyen Ebubekir, "Filistinli gazeteciler, son derece tehlikeli ve insanlık dışı koşullar altında, en üst düzeyde profesyonellikle çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 214 gazeteci öldürüldü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Medya, Nasır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı 'İsrail'in medyaya karşı soykırım uyguladığını' söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de doğal gaz patlaması: 4 yaralı İzmir'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı
Putin’in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski’nin önemli bir şartı var Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var
Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı
Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
Tuğçe Tayfur’dan imalı Anneler Günü mesajı Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı
8’inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu 8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

07:57
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi PKK ne zaman silah bırakacak
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
00:32
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
13:20
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
13:19
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
13:00
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
12:51
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 08:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı "İsrail'in medyaya karşı soykırım uyguladığını" söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.