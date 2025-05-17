Filistin için Bağımsız Devlet Çağrısı - Son Dakika
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Filistin için Bağımsız Devlet Çağrısı

Suudi Bakan Cubeyr, 1967 sınırları içinde Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti önerdi.

17.05.2025 16:46
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Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini söyledi.

Cubeyr, Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı kesin bir tavır aldığını ifade ederek "1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerekiyor." dedi.

Suudi Bakan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek bu durumun sona erdirilmesi için ortak Arap çabalarının sürdürülmesi çağrısında bulundu ve Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarını kınayan Cubeyr, Suriye hükümetine güvenlik tehditleriyle başa çıkma konusunda destek verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cubeyr, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek bu adımı, ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Sudan konusunda ise Cubeyr, Suudi Arabistan'ın ülkedeki diyalog çabalarını desteklediğini, kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardım girişlerinin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

Cubeyr, Yemen konusunda ise Suudi Arabistan'ın kapsamlı siyasi çözümleri desteklemeye devam edeceğini, denizlerin güvenliği ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının küresel bir mesele olduğunu aktardı.

" Lübnan'daki reform sürecine ve silahların kontrol altına alınmasına yönelik çabaları destekliyoruz." diyen Cubeyr, "Lübnan halkının güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğü yönündeki beklentilerinin karşılanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Bağdat'taki zirve sona ermeden Irak'tan ayrıldı. Şeyh Al Sani, zirveye yolladığı yazılı mesajında şunları kaydetti:

"Zirve, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan krizlerin çözümünde Arap ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılan bir ortamda gerçekleşiyor. Zirveden çıkan sonuç ve kararların, Arap dayanışmasını güçlendirmesi ve ülkeler arasında her alanda mevcut işbirliğini pekiştirmesi yönünde umutluyuz."

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da İsrail'in Filistin davasını sona erdirmeyi hedefleyen "anlamsız bir barış" dayatmasına karşı sert uyarılarda bulundu.

Tebbun, "Filistin davamız bir tasfiye planının hedefi haline gelmiş durumda. İsrail, yalnızca kendi çıkarlarına uygun, yanıltıcı bir barış anlayışı dayatmak istiyor." dedi.

Arap dünyasının kritik bir dönemeçten geçtiğini belirten Tebbun, dış müdahalelerin arttığını ve birçok Arap ülkesinde istikrarın tehlikeye girdiğini söyledi.

Ürdün

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan da Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı bir ateşkese ulaşılması gerektiğini vurgulayarak tüm bölgesel ve uluslararası çabaların bu hedefe odaklanması gerektiğini belirtti.

Gazze'ye insani yardımların sınır kapılarından yeterli ve acil şekilde ulaştırılmasının da büyük önem taşıdığını ifade eden Hassan, "Bölgenin geleceği ve güvenliği, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözümle mümkündür." dedi.

Suriye meselesine dair ise Ürdün Başbakanı, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin istikrarı için temel bir unsur olduğunu dile getirdi.

Ürdün'ün Suriye hükümeti ve halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Hassan, uzun yıllar süren yıkım ve acıların ardından Suriyelilerin onurlu ve güvenli bir yaşam hakkı olduğunu ifade etti.

Hassan, Yemen krizinin uluslararası kabul görmüş referanslar çerçevesinde sona erdirilmesi ve Libya'da kapsamlı ulusal bir çözüme ulaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bağdat'taki Arap Birliği Zirvesi

Bağdat'ta başlayan 34. Arap Birliği Zirvesi ve 5. Arap Ekonomik Zirvesi'ne Arap liderler, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi temsilcileriyle birlikte uluslararası konuklar katıldı.

Zirvenin açılışında, bir önceki zirveye ev sahipliği yapan Bahreyn temsilcisi konuşma yaptıktan sonra başkanlığı Irak'a devretti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin için Bağımsız Devlet Çağrısı - Son Dakika

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