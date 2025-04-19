Filistin İçin Ortak Çağrı

(ANKARA) - Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek için Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının ardından imzalanan ortak deklarasyona ilişkin, "Bu sadece imzalanmış bir metin değil; insanlığın vicdanına seslenen ortak bir çağrıdır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı, 13 ülkenin parlamento başkanlarını bir araya getirdi. Toplantıda, Gazze'de devam eden insani krize dikkat çekilerek uluslararası topluma ortak hareket çağrısı yapıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının ardından sosyal medya hesabından ortak deklarasyon imzalandığını bildirdi.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın ardından, Gazze'nin sesini dünyaya duyuran ülkelerin parlamento başkanlarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirerek ortak bir deklarasyona imza attık. Bu sadece imzalanmış bir metin değil; insanlığın vicdanına seslenen ortak bir çağrıdır. Bu deklarasyonla Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramına karşı güçlü ve kararlı tepki parlamentolar düzeyinde tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmayan, işgal ve sömürüyü açıkça reddeden tüm dost ülkelerin meclis başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; özgür, bağımsız ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar bu haklı davanın yanında olmaya, bu insani trajediye dikkat çekmeye ve adalet mücadelesine öncülük etmeye devam edeceğiz. Buradan, dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzdan tüm dünyaya tekrar ilan ediyoruz ki; nehirden denize Filistin özgür olana dek mücadelemiz sürecek."

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Ortak Bildirisi

Grubun ortak imzaladığı bildiri şu şekilde:

" Bahreyn, Endonezya, Ürdün, Malezya, Pakistan, Filistin, Katar, Senegal, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Meclislerinin Başkanları ve Cezayir, Azerbaycan, Mısır Ulusal Meclislerinin Başkanvekilleri olarak, söz konusu parlamentoların üyelerinin de katılımıyla, Filistin'deki siyasi ve insani durum ile güvenlik durumuna ilişkin görüşlerimizi dile getirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin tesisi için yegane yol olarak gördüğümüz iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik güçlü taahhüdümüzü bir kez daha ifade etmek üzere bugün İstanbul'da bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Parlamentolar arası ilişkilerin, temin ettiği eşsiz diyalog kanalları sayesinde, diyalog ve diplomasinin geliştirilmesi ile şiddet döngüsünün kırılması noktasında önemli bir rol oynayabileceğine inanarak;

Sivillere yönelik ağır ihlaller ve işlenen suçlar konusunda uluslararası ve ulusal adalet mekanizmaları nezdinde hesap sorulmasının önemine dikkat çekerek;

Kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını ve 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, özgür ve egemen bir Filistin Devleti'ne yönelik tam desteğimizi kararlılıkla teyit ederek;

Gösterdikleri mukavemet ve topraklarına sahip çıkma konusundaki özverileri için Filistin halkına saygılarımızı ve takdirlerimizi sunarak;

Filistin'deki siyasi ve insani durum ile güvenlik durumunun iyileştirilmesinde parlamentoların üstlendiği benzersiz rol ile parlamenter diplomasinin sağlayacağı katkıları istişare etmiş olarak, aşağıdaki hususları beyan ederiz: