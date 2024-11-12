Filistin İçin Üçlü İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Filistin İçin Üçlü İşbirliği Anlaşması

İİT, Arap Birliği ve Afrika Birliği, Filistin davasını desteklemek için üçlü mekanizma kurdu.

12.11.2024 14:52
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Afrika Birliği, Filistin davasının desteklenmesine yönelik üçlü işbirliği mekanizmasının kurulmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Afrika Birliği Komisyonu, bu kuruluşların Filistin davasını destekleme çabalarının koordine edilmesi için üçlü mekanizma kurulmasına yönelik belgeyi imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Hayata geçirilen mekanizmayla üç kuruluş arasındaki ortak çabaların yoğunlaştırılması ve Filistin meselesiyle ilgili konularda ortak çalışmanın geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Üçlü mekanizma belgesinin imzalanmasının, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında yapıldığı aktarıldı.

İmza törenine, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile çok sayıda Arap ve İslam ülkesi temsilcisi katıldı.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmesi öngörülen Arap Birliği Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin tek çatı altında birleştirilmesi sonucunda 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapılmıştı.

Kaynak: AA

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