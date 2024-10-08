Filistin'in Egemenliği Vurgulandı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Anadolu Ajansının (AA) Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılına ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Filistin'in egemenliğinin, diğer devletlerin tanımasına bakılmaksızın var olduğunu belirtti.

Albanese, X sosyal medya platformunda AA'nın, Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve BM'nin uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos'un 7 Ekim 2023'ün birinci yılı dolayısıyla AA'ya verdiği mülakata ilişkin paylaşımını alıntıladı.

"Filistin'in egemenliği, diğer devletlerin tanımasına bakılmaksızın var. 30 yıldır, devletlerin ikisini de tanımadan iki devletli çözüme teşvik etmek samimiyetsizce." ifadesini kullanan Albanese, devletlerin uluslararası yükümlülüklerin, Filistin'deki seçimlere, yönetime karışmakla değil; halkın kendi kaderini tayin etme hakkını sağlamak, kanunsuz işgalleri sona erdirmek, apartheid rejimini kaldırmakla ilgili olduğunu vurguladı.

Francesca Albanese, "iki yüzlülüğü geride bırakarak adalet ve herkesin özgürlüğü temelindeki samimi bir barışa bağlı kalma" çağrısı yaptı.

Katrougalos, AA'ya verdiği mülakatta "Bu, uluslararası düzenin demokratik karakterini tekrar sağlama meselesidir. Çünkü BM Genel Kurulunda birçok kez, Filistin devletinin tanınması gerektiği söylendi. Gazze ve Batı Şeria'da olanları görüyoruz. Kendine demokratik diyen uluslararası düzenin en azından yapması gereken şey budur." ifadelerini kullanmıştı.