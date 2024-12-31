Filistin, İsrail'in Savaş Suçlarını BM'ye Taşıdı - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in Savaş Suçlarını BM'ye Taşıdı

Filistin, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları için BM'den bağımsız soruşturma ve yardım çağrısında bulundu.

31.12.2024 14:19
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Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da işlemeye devam ettiği "savaş suçlarından" sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in 452 gündür Filistin halkı aleyhinde yürüttüğü soykırıma ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu ay BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına sahip ABD ile BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a ayrı ayrı mesaj gönderdi.

Mansur, mesajında, İsrail'in hastaneler ve sağlık sistemini yıktığı, doktor, hemşire gibi sağlık personeliyle insani yardım çalışanlarını hedef aldığı Gazze Şeridi'nde acımasız ve kasıtlı saldırılarda bulunduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında tutulan ve faaliyet gösteren tek hastane Kemal Advan'ı hedef aldığı saldırıda ekipmanların kullanılamaz hale getirildiği ve hastanenin bazı bölümlerinin ateşe verildiğini aktaran Mansur, saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 Filistinlinin kaçırıldığını, bunlar arasında hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin yanı sıra hastaların ve sağlık personelinin de bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki can kaybı ve yaralananların sayısının 153 bin 500'ü geçtiğini, yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu, 6 yeni doğmuş bebeğin soğuktan donarak can verdiğini kaydeden Mansur, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da ise 800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Mansur İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev alanına, ayrıcalıklarına ve dokunulmazlıklarına saygı göstermesi, Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen geçici tedbir kararları ve uluslararası yasal yükümlülüklere uyması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası topluma Filistin halkının acılarına son verilmesi adına en hızlı şekilde harekete geçme çağrısını yineleyen Mansur, BMGK'nın BM Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Genel Kurulun acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes taleplerine yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Mansur, Gazze Şeridi'nin her bölgesine gerekli tüm insani yardım malzemelerinin ulaştırılması çağrısında bulundu.

BM Temsilcisi, ayrıca İsrail'in işlediği tüm suçlara ilişkin bağımsız ve şeffaf şekilde uluslararası soruşturmaların yürütülmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 541 Filistinli öldü, 108 bin 338 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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