Filistin, Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin, Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı

Filistin, İsrail'in yerleşim projelerini durdurması için uluslararası toplumdan acil müdahale istedi.

31.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projelerinin durması ve bölgenin "savaş döngüsünden" kurtarılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik kabinesi tarafından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararının onaylanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail güvenlik kabinesinin söz konusu kararının, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, Filistin coğrafyasından ayrılması ve ilhak edilmesi kapsamında alındığı ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, ilhak ve yerleşim projelerinin durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Uluslararası topluma, İsrail hükümetine bölgeyi savaş ve şiddet döngüsünden kurtarmanın tek yolu olan siyasi çözümü dayatmak için ciddi bir duruş sergileme çağrısında bulunuldu.

Uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamadaki başarısızlığının, İsrail hükümetinin saldırıları artırmak, yerleşim faaliyetlerini genişletmek ve Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemek için kullandığı bir kılıf haline geldiği ifade edildi.

İsrail'den Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapımı kararını onayladığını bildirmişti.

Karara göre, Filistin mahalleleri Azeriye ile Zaim arasında ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yollar açılacak.

Söz konusu yollar sayesinde Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi ve buraların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.

İsrail basını, kararın, İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağını belirtiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

22:16 Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
11:43 Dilenciler lüks araçlarla ’’Mesaiye’’ geldi Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi
11:38 Cengiz Ünder, ABD’de bir ilki yaşadı Cengiz Ünder, ABD'de bir ilki yaşadı
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:57 Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:36 Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:59 İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
09:49 Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 00:36:25. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin, Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement