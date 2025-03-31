Filistin, Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projelerinin durması ve bölgenin "savaş döngüsünden" kurtarılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik kabinesi tarafından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararının onaylanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail güvenlik kabinesinin söz konusu kararının, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, Filistin coğrafyasından ayrılması ve ilhak edilmesi kapsamında alındığı ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, ilhak ve yerleşim projelerinin durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Uluslararası topluma, İsrail hükümetine bölgeyi savaş ve şiddet döngüsünden kurtarmanın tek yolu olan siyasi çözümü dayatmak için ciddi bir duruş sergileme çağrısında bulunuldu.

Uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamadaki başarısızlığının, İsrail hükümetinin saldırıları artırmak, yerleşim faaliyetlerini genişletmek ve Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemek için kullandığı bir kılıf haline geldiği ifade edildi.

İsrail'den Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapımı kararını onayladığını bildirmişti.

Karara göre, Filistin mahalleleri Azeriye ile Zaim arasında ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yollar açılacak.

Söz konusu yollar sayesinde Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi ve buraların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.

İsrail basını, kararın, İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağını belirtiyor.