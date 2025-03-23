Filistinli Öğrencilerle Anlamlı İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli Öğrencilerle Anlamlı İftar

Sivas'ta düzenlenen iftarda, Filistinli aile geleneksel lezzetler sunarak duygusal anlar yaşattı.

23.03.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli öğrencilere, Filistin lezzetinde iftar

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen iftar programında, Filistinli bir aile, Filistin mutfağından özel lezzetler hazırlayarak Filistinli öğrenciler ve diğer katılımcılara ikram etti. Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen iftar programında duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas'ta gerçekleştirilen iftar programında, Filistinli bir aile, geleneksel mutfaklarından özel lezzetler hazırlayarak katılımcılara sundu. Menünün ana yemekleri arasında Filistin mutfağının önemli yemeklerinden kabsa ve musakhan yer aldı. Türkiye'de ilk kez düzenlendiği belirtilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Programa 125 öğrenci katıldı. iftar öncesinde Filistinli öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Filistin'de yaşanan insanlık dramını anlatan görüntülerin yer aldığı bir gösterim yapıldı. Uzun süredir Filistin yemeklerini yemeyen öğrenciler, bu nedenle duygulandıklarını ifade etti. Programa öğrencilerin yanı sıra, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'da katıldı.

"Bugün gurbette olduğumu hissetmedim"

İftar programının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Şomoo Abuzaiter, "Sivas'ta 3 tane okuyan çocuğum var. Filistin'e uzak olsam da Filistin'e uzak olduğumu düşünmüyorum. Bugün gurbette olduğumu hiç hissetmedim. Özellikle buradaki öğrenci arkadaşları gördükçe çok mutlu oldum. Filistin'deyken düğün organizasyonlarında eşime yemeklerde yardım ederdim. Bizim bir atasözümüz var, ağız değil göz yer. Yemek ne kadar güzel olursa olsun, yemeğin şeklinin de en az yemek kadar güzel olması gerekiyor" dedi.

KYK yurdunda kalan öğrencilerin Filistin yemeklerine erişimde zorluk yaşadığını ifade eden bir üniversite öğrencisi, "En son geçen hafta Filistin yemeği yedim. Ramazan ayında olduğumuz için arkadaşlarımla, çoğunlukla Filistin yemekleri yapıyoruz. Ancak KYK yurdunda kalan arkadaşlarımız bizim kadar Filistin ve diğer ülkelerin yemeklerini yiyemiyorlar. 7 Senedir Sivas'ta yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Filistin yemekleri vatanımızı hatırlatıyor"

Filistin mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığını söyleyen Hişam Abushkhadem, "Filistin mutfağı çok zengindir. Yemeklerimizde genellikle bol zeytinyağı, sumak ve çeşitli baharatlar kullanıyoruz. Filistin mutfağı bizim için sadece yemeklerden oluşmuyor. Aynı zamanda bizim direnişimiz de oluyor. Çünkü mutfağımız sayesinde ülkemizi tanıtabiliyoruz. Bugün gerçekleştirilen iftar bize vatanımızı hatırlattı. Gelen öğrenciler vatanından ve ailesinden uzak olduğundan, Filistin yemekleri yediği zaman burada ailesinin yanındaymış gibi hissediyorlar. Bu tür etkinliklerde elimizden geldiğince Filistin yemekleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gastronomi, Filistin, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Sivas, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Öğrencilerle Anlamlı İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:17:42. #7.13#
SON DAKİKA: Filistinli Öğrencilerle Anlamlı İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement