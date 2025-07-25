Filistinlilerden İsrail'e Protesto

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in Gazzelileri "aç bırakma" politikasını ve bölgede devam eden soykırımı protesto etti.

Filistinliler, İsrail'deki Arap toplumuyla ilgilenen Yüksek Takip Komitesinin çağrısıyla ülkenin merkezindeki Yafa ve Et-Tira kentleri ile güneyde yer alan Rahat şehrinde bir araya geldi.

Kentlerde toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermeyerek Filistinlileri aç bırakma politikasını protesto etti.

Göstericiler, ellerindeki boş tencerelere vurarak İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

"Yardımları içeri alın", "Gazze'ye saldırıları durdurun", "Gazze'de açlığa son verin", "Ölüm ve savaş dursun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Gazze'de açlık belirtileri gösteren çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Arap vatandaşların Yüksek Takip Komitesinin çağrısıyla ilerleyen saatlerde kuzeydeki Sahnin kentinde büyük bir gösteri daha düzenlemesi planlanıyor.

İsrail polisi, protesto alanlarının etrafına konuşlandırıldı ancak herhangi bir arbede yaşanmadı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin Filistin bayraklarını arama gerekçesiyle Sahnin kentinde düzenlenecek gösteriye giden otobüsleri durdurduğunu ifade etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 122'ye yükseldiğini açıklamıştı.