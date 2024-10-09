Fillerin Yatkınlığı Hortumlarına Göre Belirlendi - Son Dakika
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Fillerin Yatkınlığı Hortumlarına Göre Belirlendi

Araştırma, fillerin sağa veya sola yatkınlığını hortumlarındaki kırışıklıklara göre belirledi.

09.10.2024 12:46
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Bilim insanları, hortumlarındaki kırışıklıklara ve bıyıklara bakarak fillerin de insanlar gibi sağına ya da soluna yatkın olabileceğini ortaya koydu.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Almanya'da Humboldt Üniversitesinden araştırmacılar, fillerin hortumlarının hangi tarafını kullanacakları konusunda tercihe sahip olduğunu buldu.

Uzmanlar bunu tespit etmek için Asya ve Afrika'da hem canlı hem de ölü fillerin fotoğraflarını inceledi.

Araştırmacılar, bir filin hortumunun her iki tarafındaki kırışıklık sayısının eşit olmadığını ve hayvanların sağa mı yoksa sola mı yatkın olduğunu anlamak için kırışıklarına ve bıyıklarına bakılabileceğini belirledi.

Solak fillerin gövdesi ve hortumunun sol tarafında daha fazla kırışıklık ve daha uzun bıyıkları olduğunu bulan araştırmacılar, sağ tarafındaki bıyıkların da yerle daha sık temas etmesinden dolayı aşındığını tespit etti.

Araştırmacılar aynı zamanda yetişkin fillerin hortumlarının ucuna doğru kırışıklar arasındaki mesafenin azaldığını ve Asya'daki fillerin hortumlarının Afrika'dakilere kıyasla daha fazla kırışık olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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