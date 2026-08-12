Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
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Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
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Ünye'de minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Gölceğiz Mahallesi'nde Muammer K. yönetimindeki 52 AHK 109 plakalı hafif ticari araç ile Emre H. yönetimindeki 52 AF 465 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile beraberindeki Sünkar D, Sultan K, Medine S, Emrah H, Fatma D, Fidan İ. ve Ümit Can Ç, Ünye ve Fatsa'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika

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