Firari Dolandırıcı Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ay önce İzmir'de cezaevinden firar eden L.G. (46) ikametinde yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.