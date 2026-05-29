Firari Dolandırıcı Yakalandı

Kars'ta dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda "banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle" dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.Ö'nün yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda M.Ö. gizlendiği evde yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.