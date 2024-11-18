Firari Hükümlü Alaçam'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Alaçam'da Yakalandı

Alaçam'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari A.T. yakalandı ve emniyete sevk edildi.

18.11.2024 09:46
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Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T'yi (31) belirlenen bir adreste yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Alaçam'da Yakalandı - Son Dakika

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