Firari Hükümlü Alaçam'da Yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda polis, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T'yi (31) belirlenen bir adreste yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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