Firari Hükümlü Kızının Evinde Yakalandı

Mersin'de hakkında 10 suçtan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kızının evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan M.A'nın, 10 farklı dosyadan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince takip edilen firari hükümlünün, kızının evinde saklandığı tespit edildi.
Ekipler, M.A'yı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
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