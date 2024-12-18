Firari Hükümlü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada, "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V'nin adresi tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemleri için Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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