Fırat Durak, Kaya\'nın 2,2 milyar TL\'lik kazancının soruşturulmamasına tepki gösterdi

(ANKARA) - Tutuklu bulunan eski Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, kendi hesabından çektiği 900 TL'nin, kardeşinin kendi hesabına yatırdığı 53 bin TL'nin Adalar Belediyesi dosyasında soruşturma konusu olmasına karşın, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon üzerinden 2 milyar 200 milyon TL'lik kazancının soruşturulmamasına tepki göstererek, "İşte AK Parti'nin katran karası adaleti" dedi.

Adalar Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında 19 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 22 Eylül'de görevinden istifa ettiğini açıklayan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutuklandığım Adalar Belediyesi dosyasında, kardeşimin kendi mesleki kazancı olan, kendi banka kartıyla ATM'den kendi hesabına yatırdığı 53 bin TL'lik bir avukatlık ücretini rüşvete bağlamaya, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay soruşturması dosyasında benim kendi hesabımdan çektiğim 900 TL'yi menfaat karşılığı oy kullandırmayla ilişkilendirmeye çalışan yargıyla eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın tek fon üzerinden milletin cebinden kendi cebine aktardığı anlaşılan 2 milyar 200 milyon TL'lik vurguna karşı soruşturma işlemleri yapmaya eli gitmeyen yargı aynı yargı. İşte 'Ak' Parti'nin kara düzeni.

Biz şafak baskınlarıyla cezaevlerine gönderilip işlemediğimiz suçlara ilişkin aylardır iddianame beklerken onlar sadece nefsine uymuş kurbanlar olmuş çoktan. Bizim banka hesaplarımız MASAK ve savcılık tarafından didik didik edilip 900 TL'lerin peşine düşülürken ve buradan akla zarar yolsuzluk hikayeleri çıkarılırken AKP'li kimi siyasetçiler 456 bin yurttaşın dişinden tırnağından artırdığı son birikimlerini cebe indirmiş. MASAK ve savcılık bütün bunlar olurken ve milyarlarca dolar vatandaşın cebinden doğrudan birilerinin cebine uçarken boş durmamış, benim kendi hesabımdan çektiğim 900 TL'yi kovalamış. İstanbul'dan Ankara'ya gidip ifade verdiğim ve butlan kararına da gerekçe yapılan bu soruşturmada benim 900 TL konusunda bir buçuk yıldır iddianame dahi yazılmamış. İşte 'Ak' Parti'nin kara (mizah) düzeni.

İçinde örgüt kurmakla suçlandığımız ve zarara uğrattığımız iddia edilen/edilecek olan Adalar Belediyesi'nin 2026 yılı toplam bütçesi (yaklaşık 220 personelin maaşı dahil tüm giderler) eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın elde ettiği rakamın yaklaşık yedide biri kadar. Yani Adalar Belediyesi'nin yedi yıllık bütçesini tek hisse işlemiyle 'kazananlar' iktidarda, biz cezaevindeyiz. Onlar nefsinin kurbanı, biz de onların. İşte 'Ak' Parti'nin kara, katran karası adaleti."