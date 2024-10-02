FKÖ ve Katar'dan Gazze için görüşme

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması konusunda görüştüğünü açıkladı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, "Filistin topraklarında ve bölgede yaşanan tehlikeli gelişmelerin ele alındığını" belirten Şeyh, "İsrail'in halkımıza ve kutsallarımıza karşı devam eden saldırılarını durdurmak amacıyla çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyh, Filistin halkının çıkarlarının korunmasının yanı sıra Filistinliler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması meselesinin de ele alındığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 689 Filistinli öldü, 96 bin 625 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.