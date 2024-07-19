Foça\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Foça ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Foça Kaymakamı Mehmet Türköz soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam süreceğini söyledi. Yanan bölgede zeytin bahçesi olduğunu kaydeden Hilal Yolcu ağaçlarının ve komşusunun hayvanlarının yanmaması için iki saate yakın bir süre kendi olanaklarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını belirterek, "Yangın buraya ininceye kadar hiç kimse yoktu. Biz müdahale ettik. İtfaiye ve uçaklar çok sonra geldiler." dedi.

Asiye Güven ise Foça'da hayvancılık yaptıklarını ve arkadaşlarının uyarısı ile hayvanlarının olduğu yere geldiklerini belirterek, "Geldiğimizde jandarmalar vardı. Söylediler. Komşular da yardım etti. Hayvanlarımızı çıkarttık. Çok fena oldu. Her tarafımızı yangın sardı. Zor kurtulduk. Hayvancıklarım, koyuncuklarım nerede şimdi. Akşam damlarına koyabilecek miyiz. Arka taraflar hala yanıyor. Komşunun evi yandı, motoru yandı." Diye konuştu.

50 HEKTAR ALAN YANDI

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, yangının saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındığını ve 50 hektar alanın etkilendiğini bildirdi. Türköz, "Yenifoça Jandarma Teröristle Mücadele Komutanlığı'nda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle okulun dışına taşmış, yaklaşık 50 hektar alan saat 22.30 itibariyle yanmıştır. Orman işletmeye bağlı 10 itfaiye aracı, 2 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı yangına müdahale etmiştir. Ayrıca okulun kendi itfaiye aracı ve Foça Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı itfaiye araçları ile emniyet ve jandarmaya ait 3 TOMA aracı destek vermiştir. Yangın, şu saat itibariyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarına başlanmıştır. " ifadelerine yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına bölge ekiplerinin yanı sıra Sakarya, Manisa, Balıkesir gibi illerden gelen ekiplerin de katıldığı ve soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından da hasar tespit çalışmasının başlatılacağı kaydedildi.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),