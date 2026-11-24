(İSTANBUL) Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürütülen "Fon Soruşturması"nda dün gece 4 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 140'a yükseldi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Fon Soruşturması" devam ediyor.

İSİMLERİ AÇIKLANMAYAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadeleri dün akşam saatlerinde sona erdi. Kimlikleri açıklanmayan şüphelilerden biri doğrudan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 kişi hakkında tutuklama, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, önceki gün toplam tutuklu sayısını 136 olarak açıklamıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı böylece 140'a yükseldi.