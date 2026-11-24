Fon soruşturmasında Bulls Yatırım Başkanı Akkaya ve 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Başkanı Akkaya ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Akkaya daha önce iki kez gözaltına alınmış, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında Akkaya ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Akkaya daha önce iki kez gözaltına alınmış ve hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
Kaynak: AA
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