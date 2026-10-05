France TV'nin izleyici verilerini İsrailli şirkete sağlamaya çalıştığı ileri sürüldü - Son Dakika
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France TV'nin izleyici verilerini İsrailli şirkete sağlamaya çalıştığı ileri sürüldü

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Mediapart, France TV'nin 2027 cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde izleyicilerin siyasi yönelimlerine dair verileri İsrailli Terrific şirketine sağlamaya çalıştığını ileri sürdü. Haber basına yansıyınca France TV kararından vazgeçti; solcu siyasetçiler açıklama istedi.

Fransa'da çevrim içi yayın yapan Mediapart gazetesi, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin yaklaştığı dönemde ülkenin kamu yayıncısı France Televisions'ın (France TV) izleyicilerin siyasi yönelimlerine dair hassas verileri İsrailli e-ticaret şirketine sağlamaya çalıştığını ileri sürdü.

Mediapart'ın haberinde, Fransa'da yaklaşan 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine yeni bir olası "dış müdahale" girişimi gözler önüne serildi.

Habere göre, martta düzenlenen yerel seçimlere İsrailli bir firmanın müdahale ettiği ortaya çıkan Fransa'da, başka bir İsrailli firmanın daha adı seçimlere müdahale iddiasıyla gündeme geldi.

Kamu yayıncısı France TV'nin Haber Direktörü Philippe Corbe, seçim dönemlerinde adayların konuk olduğu kült siyasi programlarından "L'heure de verite"nin seyircilerin de katılımıyla interaktif şekilde yürütülmesini teklif etti.

Bu teklife sıcak bakan yayınlar ve programlar yönetimi ise izleyicilerin siyasi yönelimlerine ilişkin veri akışının sağlanacağı yeni içerik üzerinde çalışmalar yürüttü. Eş zamanlı olarak kanalın teknik ekipleri de toplanan verilerde kontrol sağlayacakları dijital bir araç geliştirilmesi için yönetime teklifte bulundu.

Kanal yönetimi ise bu teklifi hiçbir gerekçe göstermeyerek reddetti. Çalışanların, veri güvenliğine ve dış müdahale riskine ilişkin endişelerini dile getirmesine rağmen yönetim, bu aracın geliştirilmesi için e-ticaret alanında faaliyet gösteren İsrailli Terrific şirketiyle anlaştı.

Konunun basına yansıyacağını öğrenen France TV yönetimi ise bu kararından vazgeçti.

Fransız solcu siyasetçiler ve milletvekilleri sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarda duruma tepki göstererek kamu yayıncısından açıklama talep etti.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA
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