Franklin Templeton Yatırım Şirketi: 'Yeni Çin' Sadece Çin'in Kendisi Olacaktır

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LONDRA, 25 Nisan (Xinhua) -- Franklin Templeton yatırım şirketinde Küresel Endeks Portföy Yönetimi Başkanı olan Dina Ting, "'Yeni Çin' sadece Çin'in kendisi olacaktır" dedi.

Ting, Çarşamba günü Financial Times gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Çin borsasında son zamanlarda yaşanan dalgalanmalara rağmen Çin pazarını bir kriz ortamı olarak yaftalamamak gerektiği uyarısında bulundu.

Son dönemde Çinli ve ABD'li liderler ile iş dünyasının önde gelenleri arasındaki üst düzey diyaloglara dikkat çeken Ting, ABD-Çin ilişkilerinde olumlu bir gidişatın hakim olduğunu öne sürdü. Çin'in yapay zeka ve elektrikli araçlar gibi kilit öneme sahip teknoloji alanlarında başarı elde ettiğini kaydeden Ting, bunların Çin'in büyüme potansiyelini daha da iyi gösterdiğini belirtti.

Ting, Çinli yetkililerin borsa kurallarını sıkılaştırdığını ve Çin'in mali politikası ile para politikası arasındaki koordinasyona dair cesaret verici işaretler bulunduğunu söyledi.

Ting, "Çin'in halen ihracat kaynaklı büyümeden, tüketim ve hizmetlerin giderek daha etkili olduğu daha sürdürülebilir bir modele doğru büyük bir geçiş sürecinde olduğunu unutmamak önemli" dedi.

Çin hisselerinin fiyat değerlemelerinin nispeten ucuz olduğunu hatırlatan Ting, Çin'in gelişmekte olan diğer ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeye yönelik son dönemdeki girişimlerinin ise ülkenin küresel nüfuzunu artırdığını vurguladı.