Fransa akaryakıt yardımını uzattı, Barrot yeterli değil dedi

Fransa hükümeti, Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle enerji güzergahlarında yaşanan sıkıntının akaryakıt fiyatlarında yol açtığı artış karşısında belli sektörlere yapılan yardımların yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, LCI kanalına verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı ve Kızıl Deniz'de yaşanan gerilimin enerji piyasalarında yarattığı krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Barrot, Fransa'da mazot fiyatlarının litre başına 2,30 avro ve yer yer 3 avroya dayandığı koşulların balıkçılar ve çiftçiler başta olmak üzere çok sayıda iş grubunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Enerji krizinin baş gösterdiği mart ayından bu yana belli sektörler için sağlanan yardımların 31 Aralık'a kadar uzatılacağını duyuran Barrot, bu yardımların yeterli olmadığını ve sorunun kaynağından çözülmesi gerektiğini belirterek Orta Doğu'yu işaret etti.

Barrot, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması ve Kızıl Deniz'de gerilimin düşürülmesi çağrısını yineledi.

ABD-İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransa'da hükümet akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı petrol şirketlerinin kar marjını düşürecek önlemler ve tüketicilere yapılan yardımlar dahil bazı tedbirleri yürürlüğe koymuştu.

Hükümetin sağladığı yardımları yeterli bulmayan tarım, balıkçılık ve ulaştırma sektörü çalışanları yer yer eylemlerini sürdürürken, muhalefet ise hükümeti ve petrol şirketlerini, akaryakıt krizinden fayda sağlamakla suçlamıştı.