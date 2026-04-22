Fransa, Ateşkesin Uzatılmasını Destekliyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Ateşkesin Uzatılmasını Destekliyor

22.04.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, geçici ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşılayarak kalıcı bir anlaşma çağrısında bulundu.

Fransız hükümeti, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek "sağlam" bir anlaşma yapılmasını istedi.

Fransa Savunma Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Alice Rufo, France Inter kanalında katıldığı programda, Orta Doğu'daki durum ve ABD'nin İran ile geçici ateşkesi uzatma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Rufo, yoğun müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde geçici ateşkesin uzatılmasının kalıcı bir anlaşmaya varılması için "gerekli zamanı" sağlayacağını kaydetti.

Geçici ateşkesin uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığını bildiren Rufo, taraflara ateşkese tam olarak uymaları ve "sağlam bir anlaşma" yapmaları çağrısında bulundu.

Bakan Rufo, ABD/İsrail-İran Savaşı sürecinde Fransa'nın uluslararası diplomasi çerçevesini inşa etmeye yönelik bir strateji izlediğini belirterek Paris'in ev sahipliğinde Hürmüz Boğazı misyonuna ilişkin konferans düzenlendiğini hatırlattı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Ateşkesin Uzatılmasını Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 13:18:01. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa, Ateşkesin Uzatılmasını Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.