Macron, Barnier'i Başbakan Atadı - Son Dakika
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Macron, Barnier'i Başbakan Atadı

Macron, Barnier\'i Başbakan Atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski AB Komisyonu Komiseri Michel Barnier'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. Barnier daha önce İngiltere ile yürütülen Brexit müzakerelerinde AB heyet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

11.09.2024 10:51
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski AB Komisyonu Komiseri Michel Barnier'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. Barnier daha önce İngiltere ile yürütülen Brexit müzakerelerinde AB heyet başkanlığı görevinde bulunmuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir dönem Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Bölgesel Politikalar Komiseri olarak görev yapan Michel Barnier'i Fransa Başbakanı olarak atadı.

Fransa'da yapılan erken seçimlerden yaklaşık iki ay sonda Barnier'e hükümeti kurma görevi veren Macron, bu adım ile ülkedeki siyasi durgunluğu aşmak için önemli bir hamlede bulunmuş oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Başbakanlık için çok fazla ismi mercek altına alan Macron, söz konusu isimlerden hiçbirinin istikrarlı bir hükümet kurabilmek için gerekli olan parlamento desteğini sağlayamaması üzerine herhangi bir ismi atayamamıştı.

Ulusal Birlik'ten destek sinyali

Ancak Michel Barnier'in de, kuracağı hükümetin sağlam temeller üstüne oturması anlamına gelecek bir parlamento çoğunluğuna sahip olup olmayacağı bilinmiyor. Aşırı sağcı Rassemblement National (RN - Ulusal Birlik), belli şartlar altında Barnier hükümetine destek verebileceği sinyalini verdi. Michel Barnier, 2016-2021 yılları arasında AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinde AB heyetinin başkanlığını yapmıştı. Muhafazakar Barnier ayrıca, AB Komisyonu görevinden önce de çok sayıda Fransa hükümetinde, aralarında tarım ve dış işlerinin de bulunduğu çok sayıda bakanlık görevini üstlenmişti.

Reuters,AFP/ ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle

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