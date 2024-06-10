Fransa'da Aşırı Sağın AP Seçimlerinde İlk Sırayı Almasını Protesto Eden Öğrenciler Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sağın AP Seçimlerinde İlk Sırayı Almasını Protesto Eden Öğrenciler Gösteri Düzenledi

Fransa\'da Aşırı Sağın AP Seçimlerinde İlk Sırayı Almasını Protesto Eden Öğrenciler Gösteri Düzenledi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci çıkmasını ve Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim kararını protesto etmek amacıyla Henri-IV Lisesi önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak gösteri düzenledi. Macron'un partisi ikinci olmuş ve Macron, seçim sonuçlarının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.

10.06.2024 16:03
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Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın açık ara farkla ilk sırayı almasının ardından öğrenciler, başkent Paris'teki lisenin önünde gösteri düzenledi.

Ülkenin en prestijli okullarından Henri-IV Lisesinin önünde toplanan çok sayıda öğrenci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin AP seçimlerinde açık ara farkla birinci çıkmasını ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararını protesto etti.

Pankartlarla okulun önünde bir araya gelen öğrenciler, aşırı sağ ve Macron karşıtı sloganlar attı.

Yoldan geçen bazı araç sürücüleri, korna çalarak öğrencilere destek verdi.

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Aralarında Macron ve Fransız roman yazarı Pierre Loti'nin de bulunduğu çok sayıda tanınmış kişinin öğrenim gördüğü, ülkenin en prestijli okullarından Henri-IV Lisesi, Fransa'da "cumhuriyetin ilk lisesi" özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

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