Fransa'da Milletvekillerine Saldırı

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Fransa'da Filistin'e verdiği destekle öne çıkan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekillerine restoranda yemek yedikleri sırada siyonist kadın, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırıları kastederek, "Sizin de telsizleriniz çalacak." imasında bulundu.

LFI Milletvekili Sebastien Delogu, X hesabından, aralarında LFI Milletvekili Manuel Bompard'ın olduğu arkadaşlarıyla restoranda yemek yedikleri sırada çekilen videoyu paylaştı.

Videoda, siyonist olduğunu dile getiren kadının, milletvekillerinin masasına yaklaşarak sözlü tacizde bulunması yer alıyor.

Kadın, Lübnan'da telsizlerin ve çağrı cihazlarının patlatıldığı, 37 kişinin ölümüne yol açan saldırıları ima ederek, milletvekillerine yönelik "Sizin telsizleriniz çalmadı mı? Yakında bip bip çalacak." ifadelerini kullanıyor.

Milletvekili Delogu, video üzerine yaptığı yorumda, yemek yedikleri esnada "soykırım yanlısı fanatik tarafından" alıkonulduklarını belirterek, kadın hakkında şikayette bulunacağını duyurdu.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttuğu İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar çıkıyor.