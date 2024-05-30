Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı

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Fransa'da yüzlerce kişi, Fransız kanalının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki gösterdi.

Başkent Paris'te yüzlerce Filistin destekçisi, TF1 grubuna ait Fransız kanalı LCI'nin Netanyahu ile yapılan röportajı yayımladığı sırada, kanal binasının önünde toplandı.

"İSRAİL KATLEDİYOR, TF1 SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR"

Çoğunluğunu liseli ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu göstericiler, "İsrail katlediyor, TF1 suç ortaklığı yapıyor", "Netanyahu suçlu, Macron suç ortağı" ve "İsrail Filistinli çocukları katlediyor" sloganları attı.

SÜRÜCÜLER KORNALARLA DESTEK VERDİ

Fransız kanalının Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki gösteren eylemciler, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Göstericilere, binanın yakınından geçen sürücüler korna çalarak destek verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteriye, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekillerinden Filistin asıllı Rima Hassan, Sebastien Delogu ve Thomas Portes de katıldı.