Fransa'da Solcu İttifakın Lideri Melenchon: Ülkeyi Yönetmeye Hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Solcu İttifakın Lideri Melenchon: Ülkeyi Yönetmeye Hazırız

Fransa'da erken genel seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının lideri Jean-Luc Melenchon, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirtti. Melenchon, Cumhurbaşkanı Macron'un yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini ve müzakere başlatmayı reddettiklerini söyledi. Solcu ittifakın liderleri, seçim sonuçlarını büyük bir rahatlama olarak değerlendirdi ve yeni bir kolektif projenin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

07.07.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimlerde 2. tur oylamada sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirtti.

Aşırı solcu LFI lideri Melenchon, başını çektiği solcu ittifakının birinci çıktığı seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Halkımız en kötü senaryoyu açıkça reddetmiştir. Bu gece (aşırı sağcı parti) RN, mutlak çoğunluğa sahip olmaktan çok uzakta." ifadesini kullandı.

Melenchon, seçim sonuçlarını, "yeni Fransa'yı oluşturan milyonlarca kişi için büyük bir rahatlama" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Yeni Halk Cephesini yönetime çağırma görevi olduğunu" ve buna hazır olduklarını kaydeden Melenchon, Macron'un "boyun eğmesi ve bu yenilgiyi geçiştirmeye çalışmadan kabul etmesi gerektiğini" belirtti.

"Müzakere başlatmayı reddediyoruz"

Melenchon, "Oylamadan çıkarılacak dersler açık. Cumhurbaşkanı'nın mağlubiyeti açıkça teyit edildi. Başbakan gitmeli." ifadelerini kullandı.

İktidar partisi Rönesans'la ülkeyi yönetmek için işbirliğine gitmeyecekleri mesajını veren Melenchon, "Geçen haftada söyledik ve tekrar Cumhurbaşkanı'na söylüyoruz; özellikle 7 yıldır yılmadan politikasına karşı mücadele ettikten sonra (koalisyon) şekillenmeleri için partisiyle müzakere başlatmayı reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

"7 Temmuz tarihe geçecek"

Fransa'da erken genel seçimlerin 2. tur sonuçlarına göre, Ulusal Mecliste en fazla sandalye elde eden solcu Yeni Halk Cephesi ittifakında yer alan çevreci Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelie, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevreci sosyal adalet ve halk kazandı." ifadesini kullandı.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, "Yeni Halk Cephesi, tarihimizdeki bu yeni sayfanın sorumluluğunu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yeni Halk Cephesi'nin ve onun merkezinde yer alan Sosyalist Parti'nin görevi, kolektif bir projeyi yeniden inşa etmektir." diyen Faure, "kaybedenlerin yenilgilerini kabul ettiklerini açıkça ilan etmeleri" gerektiğini belirtti.

Seçimden birinci çıkan solcu ittifakta yer alan Fransa Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, X hesabından yaptığı seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımında, "7 Temmuz'un tarihe geçeceğini" kaydetti.

Fransızların seçim öncesi senaryoları boşa çıkardığını kaydeden Roussel, "Halkımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı RN Başkanı Jordan Bardella, "Ne yazık ki (Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ve (Başbakan) Gabriel Attla'nın aşırı solla yaptığı onursuz ittifak ve seçim anlaşmaları, seçmenleri bir RN hükümetinden mahrum bıraktı." diyerek, "bu seçim anlaşmalarının Fransa'yı Melenchon'un kucağına attığını" savundu.

RN lideri Marine Le Pen ise son 3 seçimde oylarını artıran partisinin seçim sonuçlarına ilişkin, "Zaferimiz yalnızca gecikti." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı, Fransız halkının egemen tercihine saygı gösterilmesini sağlayacak"

Elysee'den BFMTV'ye yapılan açıklamada, seçim sonuçlarını seçim bölgeleri bazında not alan Cumhurbaşkanı Macron'un, "Cumhuriyetçi geleneğe uygun olarak gerekli kararları almadan önce yeni Ulusal Meclisin yapılandırılmasını bekleyeceği" bildirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Fransız halkının egemen tercihine saygı gösterilmesini sağlayacaktır." ifadesi yer aldı.

İktidarın ortaklarından Ufuklar (Horizons) partisi lideri Edouard Philippe ise netleşme getirmesi beklenen erken seçim kararının büyük bir belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Philippe, net çoğunluğun sağlanmamış olmasının ülkenin güvenilirliğini tehlikeye attığını öne sürerek, "Bu bağlamda merkezi siyasi güçlerin kaçınamayacakları bir sorumlulukları olduğunu" belirtti.

RN ve LFI'nin içinde bulunmayacağı bir anlaşma çağrısında bulunan Philippe, böyle bir anlaşmanın "kalıcı olmayacağını" ancak "ülkenin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacağını" aktardı.???????

Kaynak: AA

Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Solcu İttifakın Lideri Melenchon: Ülkeyi Yönetmeye Hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:28 Özgür Özel, “Bir kere de biz giyelim“ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, "Bir kere de biz giyelim" demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
18:23 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:41 Kırıkkale’de sorumsuzluğun resmi Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi Kırıkkale'de sorumsuzluğun resmi! Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 00:16:03. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Solcu İttifakın Lideri Melenchon: Ülkeyi Yönetmeye Hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement