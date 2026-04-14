Fransa'dan Eser İadesi Adımı

Fransa'da Ulusal Meclis, sömürgecilik döneminde yasadışı yollarla getirilen tarihi eserlerin ilgili ülkelere iadesine ilişkin tasarıyı oy birliği ile kabul etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız Senatosunda ocak sonunda onaylanan, sömürgecilik döneminde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen tarihi eserlerin iadesine ilişkin yasa tasarısı, dün Ulusal Mecliste oylamaya sunuldu.

İlgili ülkeler tarafından uzun süredir beklenen tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve gelmesinin ardından 2017'de Burkina Faso'yu ziyaretinde, "çok sayıda Afrika ülkesinin kültürel mirasının Fransa'da olmasını kabul edemeyeceğini" belirterek, bu konuda yasal bir düzenlemenin sinyalini vermişti.