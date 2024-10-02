Fransa\'dan İran\'a Kınama

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Fransa'nın, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısını "en sert şekilde" kınadığı bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'daki durumu ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak üzere cumhurbaşkanlığı ofisinde, bazı bakanların katılımıyla Güvenlik Konseyi'ni yönettiği belirtildi.

Açıklamada, "Macron, İran'ın İsrail'e düzenlediği yeni saldırıları en sert şekilde kınadı." ifadesi kullanılırken, Fransa'nın, İran'dan gelen tehlikeyi engellemek için Orta Doğu'daki askeri imkanlarını kullandığı bildirildi.

Macron'un, Hizbullah ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına son vermesini istediği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın yakın zamanda Lübnan halkına ve bu ülkenin kurumlarına destek amacıyla bir konferans düzenleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Macron'un, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'ya tekrar Orta Doğu'ya gitmesi talimatı verdiği ve Barrot'nun bölgede gerilimi azaltmak ve özellikle Lübnan ile Gazze'deki duruma kalıcı çözüm bulmak amacıyla rol üstlenebilecek kişilerle bir araya geleceği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füze ile saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.