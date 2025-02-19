Fransa'dan İsrail'e Çekilme Önerisi

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Fransa, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Lübnan'dan çekilmeye devam ettiğini ve çekildiği noktalara Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) konuşlanmasını önerdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmeye devam ettiği ve bunun, iki ülke arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerin uygulanması için "önemli" bir adım olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin Lübnan topraklarının 5 farklı noktasında varlık gösterdiği ve bu ülkeden tamamen çekilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, UNIFIL'in bu noktalara konuşlanabileceği belirtildi.

Açıklamada "Fransız birlikleri dahil UNIFIL, İsrail Silahlı Kuvvetlerinin çekileceği Mavi Hat'ın hemen yakınındaki bu 5 mevziye konuşlanabilir ve halkın güvenliğini garanti altına alabilir." ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerde hem tarım arazilerine zarar verdi hem de çok sayıda sivil yapıyı yerle bir etti.

İsrail'in Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere Lübnan'ın güneyinde 5 noktada kalacağı belirtilirken Lübnan, İsrail'in ülke topraklarından tamamen çekilmesini istiyor.