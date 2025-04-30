Fransa'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı

Fransa, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Nisan'da düzenlediği saldırıları kınayarak, bu ülkede bulunduğu 5 noktadan geri çekilmesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, haftalık basın toplantısında, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıları kınadıklarını belirtti.

Lübnan ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına istisnasız tüm tarafların saygı duyması gerektiğini vurgulayan Lemoine, "Fransa, bu nedenle İsrail'i itidalli davranmaya ve Lübnan topraklarında hala işgal altında bulunan 5 noktadan mümkün olan en kısa sürede çekilmeye çağırıyor." dedi.

İran ile yapılan nükleer müzakereleri de ele alan Lemoine, İran ile sorunun çözümünde diplomasinin öncelikli olduğunu dile getirdi. Lemoine, ancak bu ülkeyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın Avrupa güvenliğini tehdit etmesi halinde Fransa'nın, "10 yıl önce kaldırdığı yaptırımların tamamını yeniden uygulamaktan bir an bile çekinmeyeceğini" söyledi.

İsrail, 27 Nisan'da Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail, Lübnan ile arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasını sıklıkla ihlal ediyor.

İki ülke arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in, bu sürede ülkeye düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını belirtmişti.