Fransa'dan İsrail'e Sert Kınama

Güncel

PARİS, 31 Ekim (Xinhua) -- Fransa, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'daki bir binaya düzenlediği saldırıyı güçlü şekilde kınadı. İsrail'in 29 Ekim'de düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Fransa aynı zamanda İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde tahliye emri verilen ve durumu kritik olan hastaları barındıran hastanelere yönelik son saldırılarını da kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyine uygulanan kuşatmanın gecikmeksizin kaldırılması gerektiğini vurgulayan bakanlık, tüm sınır kapılarının yeniden açılması ve insani yardımların güvenli, kitlesel ve engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.