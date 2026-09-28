Fransa İçişleri Bakanlığı liselilerin eylemlerinde şiddette gözaltı başlatacak

Fransa İçişleri Bakanlığı, liselilerin artan okul kuşatma eylemlerinde olası şiddet olaylarına tolerans göstermeyeceklerini bildirerek güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, liselilerin yeni okul döneminin başlamasından bu yana devam eden kötü eğitim koşullarını ve öğretmen eksikliğini protesto eylemlerine karşı hükümet harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı valiliklere ve rektörlere gönderdiği genelgede, liselilerin okulları kuşattığı eylemlerde olası şiddet olaylarına karşı taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Bu kapsamda bakanlık eylemcilerin eğitim görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik "kabul edilemez" şiddet girişimlerinin cezasız kalmayacağını vurgulayarak bu durumlarda gözaltı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

Fransa'nın farklı noktalarında liseli gençler kötü eğitim koşullarını ve öğretmen eksikliğini protesto ediyor ve polis şiddetine tepki gösteriyor.