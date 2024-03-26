Fransa, İsrail'e silah parçaları gönderdiğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, İsrail'e silah parçaları gönderdiğini belirtti

Fransa, İsrail\'e silah parçaları gönderdiğini belirtti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini açıkladı. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve bu durumun Fransız savunma sanayisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör tehdidi gibi konular hakkında da açıklamalarda bulundu.

26.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini belirtti.

Lecornu, Paris'te Fransa savunma sanayisini güçlendirme temalı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin Fransız araştırma sitesi Disclose ve bağımsız gazete Marsactu'nun, Fransa'nın Ekim 2023 sonunda İsrail'e en az 100 bin mitralyöz mermisi gönderdiği iddiasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Lecornu, "sosyal medyada yayılan çok sayıda yalan haber" bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Fransız savunma sanayisinden 2022'de 15 milyon avroluk malzeme sipariş ettiğini belirten Lecornu, bunun Fransa'nın ihraç ettiği savunma ürünlerinin yüzde 0,2'sine karşılık geldiğini kaydetti. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile bu alanda yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve 15 milyon avronun çok büyük bir miktar teşkil etmediğini dile getirdi.

Fransa'nın sadece İsrail'in üçüncü ülkelere tekrar ihraç etmesine olanak sağlayan askeri ürünlerin satışına izin verdiğini ifade eden Lecornu, bu ürünlerin silah parçalarından oluştuğunu aktardı.

Fransız bakan, "Demir Kubbe" adı verilen savunma sistemi için kullanılan küçük parçalar gibi Fransa'nın İsrail'e savunma ekipmanlarında kullanılan parçalar gönderdiğini ifade etti.

Lecornu, Rusya- Ukrayna Savaşı hakkında konuşurken de bir çeşit yeni "Soğuk Savaş" dönemine girildiğini ve büyük güçler arasında rekabet olduğunu söyledi.

"Rusya bizim için bir tehdit oluşturuyor." diyen Lecornu, terör tehdidinin de giderek yükseldiğini, terörle mücadele başarısının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Lecornu, nükleer bir güç olan Fransa'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğu ifade ederek, ülkesinin Almanya ve İngiltere'den daha az obüs üretmediğini söyledi. Fransa'da 2007'den bu yana barut üretilmediğini dile getiren Lecornu, savunma sanayisinin yıllar içinde özelleştirildiğini kaydetti.

Lecornu, ayrıca Fransız donanmasının İran'ın desteklediği Husilerin saldırılarına karşı şu ana kadar 22 adet Aster füzesiyle karşılık verdiğini bildirdi.

"Dünya yeniden silahlanıyor." diyen Lecornu, NATO'daki ülkelerin çoğunun gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını, tüm ülkelerin silah edinmeye çalıştığını, bu durumu Fransız savunma sanayisi için bir "fırsat" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ukrayna, İsrail, Fransa, Rusya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, İsrail'e silah parçaları gönderdiğini belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:44 Dışişleri’nden Belçika’da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 20:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa, İsrail'e silah parçaları gönderdiğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement