Fransa, İtalya ve İspanya'dan İsrail'e UNIFIL Kınaması

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Fransa, İspanya ve İtalya liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bu üç ülkenin uzun zamandır UNIFIL'e katkı sağladığı ve Lübnan ile İsrail'in ortakları oldukları aktarıldı.

Açıklamada, "Fransa, İtalya ve İspanya liderleri olarak İsrail silahlı kuvvetlerinin yakın zamanda UNIFIL'i hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Birçok barış gücü askerinin yaralanmasına tepki gösterilen açıklamada, İsrail'in UNIFIL'e yönelik bu saldırılarıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal son verilmelidir." denilerek, barış gücü askerlerinin korunması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, önceki gün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.