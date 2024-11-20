Fransa ve İran'dan Nükleer Görüşme - Son Dakika
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Fransa ve İran'dan Nükleer Görüşme

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İran'ın nükleer programını ve İsrail'in saldırılarını ele aldı.

20.11.2024 20:17
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın nükleer programını ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barrot ve Erakçi'nin dün telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Barrot ile Erakçi'nin Tahran'ın nükleer programını görüştüğü bilgisi verildi.

Barrot'un, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini istediği, ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği içinde olması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa, Alman ve İngiliz ortaklarıyla, diplomatik bir çözüme ulaşmak adına İran ile müzakerelere geri dönebilmek için çaba sarf etmeyi sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Barrot'un ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi için çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, Fransız Bakanın, İran ve müttefiklerini bu konuda yapıcı bir tutum benimsemeye çağırdığı aktarıldı.

Açıklamada, Barrot'un, 2 yıldır İran'da tutuklu bulunan 3 Fransız'ın serbest bırakılması beklentisini de dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ve İran'dan Nükleer Görüşme - Son Dakika

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