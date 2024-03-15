Fransa, yeni Filistin Başbakanı'na başarı diledi

Fransa Dışişleri Bakanlığının, yeni Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya görevinde başarı dilediği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mustafa'nın Filistin Başbakanı olarak görevlendirilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Mustafa'ya yeni görevinde başarı dilenerek, yeni Filistin hükümetinin mümkün olan en kısa zamanda kurulması çağrısında bulunuldu.
Fransız yönetimi, yeni hükümetle işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze'deki acil sorunları çözmeye yönelik reformlar başlatmak için çalışmak istiyor.
Eski Filistin Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa, dün Filistin Başbakanı olarak atanmıştı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt ve Arnavutköy'ün de 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Koca, İstanbul'da 3 ilçede devam eden durumun 5 ilçeye çıktığını belirtti. Ayrıca, sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bu uygulamayı daha da yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, otogar esnafının yaşadığı yağmur suyu sorununu çözmek için harekete geçti. Ekiplere talimat veren Başkan Günel, sorunu kısa sürede çözüme kavuşturdu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, halkın kendi kaderini eline alacağını söyledi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. TİP, yerel yönetim seçimleri kapsamında Ankara Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP'in adayları arasında kadınların çoğunlukta olduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli İmareti'ni ramazan ayıyla birlikte hizmete açtı. İmarete günlük 2 bin kişiye ve 500 ailenin evine hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Ramazan boyunca imarette iftar yapma imkanı sunulurken, yıl boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı yapılacak.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir depo ve iş yerinde 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç birbirine çarptı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı, firari şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını açıkladı. Avukat, Cihantimur'un ifadesinde çelişkili noktalar olduğunu ve oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığını iddia etti. Ayrıca, Cihantimur'un şoförünün aracın şarjının bittiğini söylediğini ancak bu güzergahın ev ile iş yeri arasında olmadığını belirtti. Aci ailesinin avukatı, Cihantimur'un ifadesini samimiyetsiz bulduklarını ve oğluyla sürekli irtibat halinde olduklarını düşündüklerini söyledi.
Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok, Mısır ve ardından ABD'ye kaçtı. Kazanın yaşandığı geceyi anlatan T.C'nin babası ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Cihantimur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılan hizmetleri devam ettireceklerini ve onları tamamlayacaklarını belirtti. Uraloğlu, bölünmüş yollarla Kütahya'yı komşu illere bağladıklarını ve devam eden otoyol projesini optimize ederek şehir için en yararlı hale getireceklerini söyledi. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerini birbirine bağlayacaklarını ve Abide-Simav yolu projesini tamamlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de gerçekleştirilen damızlık koç ve yem ezme makinesi dağıtım töreninde konuştu ve Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 54,82 puan azalarak 8.828,70 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 8.908,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 8.828,70 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 161 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,9 dolardan işlem görüyor.
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