Fransız Milletvekili: İsrail'in soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransız Milletvekili: İsrail'in soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor

Fransız Milletvekili: İsrail\'in soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Pascale Martin, İsrail hükümetinin 'soykırım niyetinin' gün geçtikçe belirginleştiği değerlendirmesinde bulundu. Martin, Ulusal Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı. CNN haber kanalının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki askeri tesis 'Sde Teiman'da çalışan İsraillilerle yaptığı habere değinen Martin, söz konusu İsrailli çalışanların anlattıklarının tüyler ürpertici olduğunu kaydetti.

14.05.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Pascale Martin, İsrail hükümetinin "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Martin, Ulusal Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

CNN haber kanalının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki askeri tesis "Sde Teiman"da çalışan İsraillilerle yaptığı habere değinen Martin, söz konusu İsrailli çalışanların anlattıklarının tüyler ürpertici olduğunu kaydetti.

Martin, "İsrail, bu tarz işkence merkezlerinden 3 tane açtığını kabul ediyor." diyerek, 1,4 milyon Gazzeliyi Refah'a akın etmeye zorladıktan sonra İsrail ordusunun burayı bombaladığını ve bölgeye tanklar konuşlandırdığını söyledi.

Fransız Milletvekili, sözlerine şöyle devam etti:

"360 binden fazla kişi Gazze Şeridi'nin ortasına doğru yola koyuldu ancak bombardımanlar kuzeyde de yeniden başladı. 1 milyondan fazla insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Hiçbir medya artık yayım yapmıyor. İnsani yardım kamyonları saldırıya uğruyor. Sınır kapısı yıkıldı. İsrail hükümetinin soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor."

Martin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert dille uyardığı için övündüğü yorumunda bulunarak, Macron'un bu uyarılarının sadece sözde kaldığına işaret etti.

Macron'un Mısır'daki yaralı Filistinli çocukları Fransa'ya getireceği sözü verdiğini dile getiren Martin, "Gazze'de her 10 dakikada bir Filistinli çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor." dedi.

Martin, ülkesinin sadece 11 Filistinli çocuğu topraklarında karşıladığını belirterek, bu çocuklara yalnızca 1 ebeveynin refakat etmesine izin verildiğini anlattı.

Pascale Martin, Mecliste bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'ye hitap ederek, "Cumhurbaşkanı ne zaman sözünü tutacak? Hükümetiniz bu çocukları (buraya) getirmek ve hayatlarını kurtarmak için ne zaman önlem alacak?" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisi

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisinde çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.

Kaynak: AA

Milletvekili, Fransa, İsrail, Necef, Gazze, Cnn, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Milletvekili: İsrail'in soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:59:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız Milletvekili: İsrail'in soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement