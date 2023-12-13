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Fransız yayınevi, İsrailli tarihçinin kitabını satıştan çekti - Son Dakika
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Fransız yayınevi, İsrailli tarihçinin kitabını satıştan çekti

Fransız yayınevi Fayard, İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe'nin 'Filistin'de Etnik Temizlik' kitabının satışını durdurdu. Kitap, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm dünyanın gündemindeyken satıştan çekilmesi garip karşılandı.

Fransız yayınevi, İsrailli tarihçinin kitabını satıştan çekti
13.12.2023 - 15:20,  Güncelleme: 15:53
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Fransız yayınevi Fayard'ın İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe'nin " Filistin'de Etnik Temizlik" kitabını satıştan çektiği bildirildi.

Actualitte çevrim içi edebiyat dergisine göre, Fransız yayınevi Fayard, 7 Kasım'dan bu yana İsrailli tarihçi Pappe'nin, 1948'de İsrail'in kuruluşu ile Filistin halkına yapılan etnik temizliği konu aldığı kitabının satışını durdurdu.

Fransız yayınevi, Actualitte dergisinin kitabın satışının geri çekilmesine ilişkin talebi üzerine yaptığı açıklamada, yazarla yapılan kitap sözleşmesinin 27 Şubat 2022'de sona erdiğini o nedenle kasım ayında kitabı dolaşımdan kaldırma kararı aldıklarını belirtti.

Öte yandan edebiyat çevrelerince, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm dünyanın gündeminde olan Filistin meselesi hakkında yazılan kitabın, özellikle satışlarının arttığı bir dönemde satıştan çekilmesi garip karşılandı.

Yayınevi, kitabın satışının durdurulmasına sözleşmenin dolmasını gerekçe gösterse de bu kararın neden 22 ay sonra alındığı merak konusu oldu.

Ayrıca, kitabın satışının durdurulması, Fayard'ın çatı şirketi Hachette Livre'in aşırı sağcı Fransız milyarder Vincent Bollore tarafından kasım ayında satın alınmasının ardından gerçekleşti.

Fransa'daki kitap satışlarını yayınlayan istatistik sitesi Edistat'a göre, kitabın bu yıl içinde satılan 307 nüshasından 203'ü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından alıcı buldu.

Kaynak: AA
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Ilan Pappe, Filistin, İsrail, Gazze, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız yayınevi, İsrailli tarihçinin kitabını satıştan çekti - Son Dakika
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